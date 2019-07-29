В "Бешикташе" могут оказаться вместе Нойштедтер и Коноплянка

"Бешикташ" может приобрести этим летом полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку, сообщает Takvim. Хавбек "Шальке" может заменить Джермейна Ленса, который не входит в планы главного тренера Абдуллы Авджи.

Руководство стамбульцев провело переговоры с Коноплянкой, он не против переехать в Турцию, но еще не договорился о зарплате.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" может подписать защитника сборной России Романа Нойштедтера, который остается свободным агентом после истечения срока контракта с "Фенербахче".

Коноплянка в сезоне-2018/19 провел 21 матч и забил 1 гол.