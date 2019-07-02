20:00 | Футбол — Трансферы

"Тоттенхэм" подтвердил переход Ндомбеле

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"Тоттенхэм" подписал контракт с полузащитником "Лиона" Танги Ндомбеле, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до 2025 года.


Финансовые условия сделки не разглашаются. По информации Sky Sports, "шпоры" заплатили за него 65 миллионов фунтов.

22-летний футболист в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Лион" во всех турнирах и забил три мяча при восьми голевых передачах.

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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