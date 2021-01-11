«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Валенсиии» по Уинксу

«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Валенсии» по трансферу полузащитника Харри Уинкса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «шпор» не устроила сумма отступных за 24-летнего англичанина. Однако лондонцы готовы продолжить переговоры, ведь наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не видит футболиста в составе.

В сезоне-2020/21 Уинкс провел 16 матчей за «Тоттенхэм», на его счету гол и результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.