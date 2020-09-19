Тикинью выбрал Китай вместо «Локомотива»

Нападающий «Порту» Тикинью продолжит карьеру в чемпионате Китая, утверждает A Bola. 29-летний бразилец, которого хотел заполучить «Локомотив», принял предложение «Тяньцзинь Тэда».

Ранее стало известно, что китайский клуб перебил предложение красно-зеленых. Трансфер обойдется ему в 10 миллионов евро. Кроме того, зарплата игрока будет 3 миллиона евро в год.

В сезоне-2019/20 Тикинью провел в составе «Порту» 48 матчей, забил 19 голов и сделал 3 передачи. Его контракт с португальцами истекает в июне 2021 года.