Спортивный директор «Эвертона» — о покупке Захаряна: «Это ерунда»
Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс высказался об информации о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в английском клубе.
«Это ерунда», — цитирует Брандса Sport24.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» начал переговоры по трансферу Захаряна. Сумма возможного трансфера 18-летнего полузащитника оценивается в более чем 10 миллионов евро.
В этом сезоне футболист участвовал в 15 матчах, забив 3 гола и отдав 7 результативных передач.
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