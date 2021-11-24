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«Лацио» интересуется Ботхеймом из «Буде-Глимта». У форварда 3 гола и 4 ассиста в Лиги конференций

07:35
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Форвард «Буде-Глимта» Эрик Ботхейм может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 21-летнего норвежца претендует «Лацио», который рассматривает игрока в качестве замены Ведату Мурики. Контракт Ботхейма с «Буде-Глимтом» истекает в декабре 2022 года.

В текущем сезоне Ботхейм провел 44 матча, в которых забил 20 голов и сделал 9 результативных передач, в том числе 3 гола и 4 ассиста в 4 играх Лиги конференций. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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