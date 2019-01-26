СМИ: "Тоттенхэм" недоволен попытками "Реала" переманить Эриксена

В "Тоттенхэме" недовольны тем, что "Реал" предпринимает усилия, чтобы заполучить полузащитника команды Кристиана Эриксена. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, президент "шпор" Даниэль Леви был в ярости, когда узнал, что "Реал" планирует сделать предложение по игроку. Лондонский клуб собирается сохранить датчанина. При этом ранее "Тоттенхэм" уже продавал в "королевский клуб" Гарета Бэйла и Луку Модрича.

26-летний полузащитник в текущем сезоне провел 29 матчей за "Тоттенхэм" и забил шесть мячей при 10 голевых передачах. Его контракт истекает летом 2020 года.

Все о чемпионате Испании – здесь