СМИ: Назаров может перейти из "Краснодара" в "Теплице"

Чешский клуб "Теплице" можете приобрести защитника "Краснодара" Евгения Назарова, сообщает, iSport.cz.

Сообщается, что футболист тренируется с командой. Пока он еще не прошел медосмотр, стороны согласовывают возможность трансфера. Назаров может сыграть на позиции центрального защитника либо центрального полузащитника оборонительного плана.

22-летний футболист в прошлом сезоне выступал за "Краснодар-2". Он провел 14 матчей в Олимп-ФНЛ и забил один мяч при одной голевой передаче.

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