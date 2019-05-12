СМИ: "МЮ" и "ПСЖ" поборются за Гея

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гей, вероятно, покинет команду по окончании сезона, сообщают британские СМИ. На него претендуют "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

По информации Daily Mail, "ириски" хотят расстаться с игроком, но хотят выручить за него не менее 40 миллионов фунтов. Футболист перешел в "Эвертон" из "Астон Виллы" в 2016 году и, по имеющейся информации, хотел бы сменить клуб.

29-летний сенегалец в текущем сезоне провел 34 матча за "Эвертон" и сделал две голевые передачи. Его контракт истекает 30 июня 2022 года.

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