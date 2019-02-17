СМИ: "Интер" нашел замену Икарди

"Интер" заинтересован в приобретении нападающего "Ромы" Эдина Джеко. Как утверждает портал Goal, "нерадзурри" рассматривают 32-летнего боснийца в качестве замены форварду Мауро Икарди.

25-летний аргентинец не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0), а также на встречу 24-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (2:1). Сообщалось, что он был лишен капитанской повязки из-за того, что не прокомментировал критические заявления своей жены и агента Ванды Нары в адрес руководства "нерадзурри".

Контракт Джеко с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 23 миллиона евро.

В текущем сезоне Джеко провел 25 матчей за "Рому", забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Икарди принял участие в 28 играх в составе "Интера", отметившись 15 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

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