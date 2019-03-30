СМИ: "Интер" хочет приобрести двух игроков "Барселоны"

"Интер" намерен приобрести двух игроков "Барселоны" в летнее трансферное окно. Как утверждает Calciomercato, "нерадзурри" хотят купить полузащитников Ивана Ракитича и Артуро Видаля.

Контракт 31-летнего Ракитича с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает хорвата в 50 миллионов евро. Соглашение Видаля с каталонским клубом также истекает 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает чилийца в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Ракитич провел 42 матча за "Барселону", забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Видаль принял участие в 39 встречах в составе сине-гранатовых, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми пасами.

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