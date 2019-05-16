СМИ: "Фенербахче" интересуется Зе Луишем

"Фенербахче" интересуется форвардом "Спартака" Зе Луишем, сообщает Star. На покупку 28-летнего игрока сборной Кабо-Верде турецкий клуб готов потратить 4 миллиона евро. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2021 года.

– Я хочу его подписать, – отметил главный тренер "Фенербахче" Эрсун Янал.

В этом сезоне Зе Луиш сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи.

Если не удастся договориться со "Спартаком", турецкий клуб переключится на Николу Калинича или Роберто Сольдадо.