СМИ: «Челси» отказался продавать форварда в «Ростов»
22:17
«Ростов» проявлял интерес к нападающему «Челси» Ике Угбо, но получил отказ, сообщает The Sun.
По данным источника, ростовчане предлагали за 22-летнего англичанина 3 миллиона фунтов, однако «аристократы» рассчитывают на футболиста и не думают о продаже. На данный момент Угбо выступает в аренде в «Серкль Брюгге».
В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии футболист провел 15 матчей, в которых забил 10 мячей.
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