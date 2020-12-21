СМИ: «Челси» отказался продавать форварда в «Ростов»

«Ростов» проявлял интерес к нападающему «Челси» Ике Угбо, но получил отказ, сообщает The Sun.

По данным источника, ростовчане предлагали за 22-летнего англичанина 3 миллиона фунтов, однако «аристократы» рассчитывают на футболиста и не думают о продаже. На данный момент Угбо выступает в аренде в «Серкль Брюгге».

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии футболист провел 15 матчей, в которых забил 10 мячей.