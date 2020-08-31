Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Следуй за мечтой, брат!» Баринов попрощался с Алексеем Миранчуком

16:56
Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук.
Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук.
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на своей странице в Instagram опубликовал пост, посвященный партнеру по команде Алексею Миранчуку. В воскресенье стало известно, что 24-летний Миранчук стал игроком «Аталанты».

«С самого детства мы росли и воспитывались в одном клубе. Всю сознательную жизнь мы были с тобой на одном поле, завоевали все трофеи в родном «Локомотиве»: медали, Кубок, Суперкубок; вместе бились в лучшем европейском турнире, вместе радовались победам, переживали поражения, всегда были рядом. Хоть мне и будет тебя не хватать на поле и вне его, я искренне рад за тебя. Следуй за мечтой, брат! Удачи в новом клубе. Не прощаемся», — написал Баринов.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир