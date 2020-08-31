«Следуй за мечтой, брат!» Баринов попрощался с Алексеем Миранчуком

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на своей странице в Instagram опубликовал пост, посвященный партнеру по команде Алексею Миранчуку. В воскресенье стало известно, что 24-летний Миранчук стал игроком «Аталанты».

«С самого детства мы росли и воспитывались в одном клубе. Всю сознательную жизнь мы были с тобой на одном поле, завоевали все трофеи в родном «Локомотиве»: медали, Кубок, Суперкубок; вместе бились в лучшем европейском турнире, вместе радовались победам, переживали поражения, всегда были рядом. Хоть мне и будет тебя не хватать на поле и вне его, я искренне рад за тебя. Следуй за мечтой, брат! Удачи в новом клубе. Не прощаемся», — написал Баринов.