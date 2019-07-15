Sky Sports: Магуайр сообщил "Лестеру" о желании уйти. Его ждут два клуба из Манчестера

Защитник "Лестера" Гарри Магуайр уведомил главного тренера "лис" Брендана Роджерса и партнеров по команде о том, что намерен сменить клуб в нынешнее трансферное окно, сообщает Sky Sports. Основными претендентами на 26-летнего центрального защитника называются два клуба из Манчестера – "Сити" и "Юнайтед"​.

"Лестер" уже дал понять игроку, что готов отпустить его, если получит достойное предложение. Ранее сообщалось, что вероятная сумма трансфера может составить почти 90 миллионов евро.

Магуйар является основным защитником сборной Англии, вместе с которой занял четвертое место на чемпионате мира-2018 в России. Всего за национальную команду он провел 20 матчей и забил 1 гол.

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