Sky Sports: бывший нападающий "Зенита" Рондон продолжит карьеру в Китае

"Далянь Ифан" договорился о трансфере нападающего "Вест Бромвича" Саломона Рондона, утверждает Sky Sports. Теперь китайцам осталось согласовать личный контракт с 29-летним игроком. Сделка может быть оформлена уже в среду,

Инициатором трансфера стал новый главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес, который работал с Рондоном в "Ньюкасле", где венесуэлец выступал в прошедшем сезоне на правах аренды.

Напомним, что до переезда в Англию Рондон выступал в чемпионате России сначала в составах "Рубина" (с 2012 по 2014 годы), а потом – "Зенита"​ (в 2014 и 2015 годах). Отметим, что в китайском чемпионате уже несколько лет играет еще один экс-игрок клуба из Санкт-Петербурга – форвард Халк, который уехал в "Шанхай" в 2016 году.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Рондон выступал за "Зенит"​ с 2014 по 2015 год.

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