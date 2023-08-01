«Севилья» договорилась о переходе полузащитника «Айнтрахта» Соу за 14 миллионов евро

«Севилья» оформила переход полузащитника «Айнтрахта» Джибриля Соу, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Сделка обошлась испанскому клубу в 14 миллионов евро. Медосмотр состоится в среду, 2 августа. 26-летний игрок сборной Швейцарии подписал контракт до 2028 года. Его соглашение с немецким клубом истекало летом 2024 года.

В прошлом сезоне Соу провел за клуб 47 матчей и забил 4 гола.

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