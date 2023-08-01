Ларин перейдет в «Мальорку» за 8,2 миллиона евро — месяц назад «Вальядолид» подписал его за 1,5 миллиона

Форвард «Вальядолида» Кайл Ларин перейдет в «Мальорку» за 8,2 миллиона евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

7,5 миллиона будет выплачено в качестве гарантированной суммы. 28-летний канадец подпишет контракт на 5 лет.

1 июля Ларин перешел в «Вальядолид» за 1,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он был арендован испанским клубом у «Брюгге». В 19 матчах форвард забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.