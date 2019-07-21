Сарри хочет видеть Роуза в "Ювентусе"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает The Mirror, главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, работавший в прошлом сезоне в "Челси", хочет видеть 29-летнего англичанина в своей команде.

Конкуренцию "Ювентусу" составят "ПСЖ", "Шальке" и "Ньюкасл". Стоимость Роуза оценивается в 25 миллионов евро. Его контракт с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2021 года. В прошлом сезоне Роуз провел 37 матчей за "шпор", сделав пять голевых передач. Нынешним летом клуб не взял его в предсезонный тур, чтобы игрок нашел себе новую команду.