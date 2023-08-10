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Сегодня, 16:43

«Реймс» подписал вингера сборной Японии Накамуру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник австрийского ЛАСКа Кейто Накамура перешел в «Реймс», сообщается на официальном сайте французского клуба.

23-летний японец подписал контракт до 2028 года. Он будет выступать за команду под 17-м номером.

Накамура играл за ЛАСК с 2021 года. Он провел за австрийский клуб 69 матчей, забил 26 голов и сделал 9 результативных передач. Кроме того, на его счету один гол в двух матчах за сборную Японии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Футбол
ФК ЛАСК
ФК Реймс
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