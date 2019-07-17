"Реал" требует от "Наполи" принять решение по трансферу Хамеса до конца недели

"Реал" потребовал от "Наполи" принять решение о трансфере полузащитника Хамеса Родригеса до конца текущей недели, сообщает El Mundo Deportivo. По данным источника, мадридский клуб раздражен тем, что неаполитанцы тянут время, пытаясь сбить цену на колумбийца, в то время как появились новые претенденты на него.

"Наполи" хочет арендовать Родригеса с правом выкупа, тогда как "Атлетико" готов его купить и может заплатить требуемые 42 миллиона евро. "Реал" же предпочитает продажу игрока за границу, поэтому дает "Наполи" последний шанс подписать Хамеса.