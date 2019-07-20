Преемник Криштиану может стать партнером Головина. "Монако" ведет переговоры по трансферу Андре Силвы

23-летний нападающий "Милана" и сборной Португалии Андре Силва может продолжить карьеру в "Монако". Разговоры о возможном переезде в княжество этого игрока, которого Криштиану Роналду называл своим преемником в национальной команде, идут уже несколько недель.

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров в начале июля в интервью "СЭ" так прокомментировал слухи о вероятном появлении в составе красно-белых Андре Силвы:

– Сложно отвечать на такие вопросы, называя конкретные имена. Любое проявление интереса может повлиять на повышение цены.

По данным "СЭ", Петров уже отправился в Милан на переговоры. Таким образом, есть шансы, что у Александра Головина в скором времени появится новый партнер в группе атаки.

Прошлый сезон участник чемпионата мира-2018 провел в аренде в "Севилье", сыграл за нее в ла лиге 27 матчей и забил девять мячей. (Александр Бобров)

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