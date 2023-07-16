Полузащитник «Арсенала» Партей близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей приблизился к переходу в клуб из Саудовской Аравии, сообщает Sunday Express.

По информации источника, 30-летний ганский хавбек согласовал условия контракта с саудовским клубом.

Ожидается, что Партей покинет «Арсенал», так как «канониры» подписали полузащитника Деклана Райса.

В сезоне-2022/23 Партей забил 3 гола в 40 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 35 миллионов евро.