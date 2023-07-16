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Сегодня, 13:37

Полузащитник «Арсенала» Партей близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Мария Гусева
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Полузащитник «Арсенала» Томас Партей приблизился к переходу в клуб из Саудовской Аравии, сообщает Sunday Express.

По информации источника, 30-летний ганский хавбек согласовал условия контракта с саудовским клубом.

Ожидается, что Партей покинет «Арсенал», так как «канониры» подписали полузащитника Деклана Райса.

В сезоне-2022/23 Партей забил 3 гола в 40 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 35 миллионов евро.

Томас Партей
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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