Переход Пальиньи в «Баварию» под угрозой срыва

Трансфер полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи близок к срыву, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний португалец уже прошел два раунда медицинского обследования и даже сфотографировался для презентации в форме «Баварии», но сейчас сделка может отмениться.

Пальинья выступает за «Фулхэм» с лета прошлого года. Он провел за лондонцев 43 матча, в которых забил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.