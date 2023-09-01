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Сегодня, 19:18

Переход Пальиньи в «Баварию» под угрозой срыва

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Трансфер полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи близок к срыву, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний португалец уже прошел два раунда медицинского обследования и даже сфотографировался для презентации в форме «Баварии», но сейчас сделка может отмениться.

Пальинья выступает за «Фулхэм» с лета прошлого года. Он провел за лондонцев 43 матча, в которых забил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Фулхэм
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