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Сегодня, 17:51

Переход экс-форварда «Зенита» Алберто в АПЛ сорвался из-за требований агентов игрока

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто не перейдет в «Вулверхэмптон», утверждает The Athletic.

По информации источника, клубы уже достигли принципиального соглашения о переходе 22-летнего бразильца на правах аренды с правом выкупа. Однако «Вулверхэмптон» расторг сделку из-за высоких финансовых запросов агентов игрока, которые в последний момент запросили дополнительные выплаты за переход.

Юри Алберто с января по июль 2022 года выступал за «Зенит». Он провел за российский клуб 15 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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