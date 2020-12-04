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Переход Ауара в «Ювентус» сорвался из-за Косты и Бернардески

05:17
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар в октябре был очень близок к переходу в «Ювентус». Как сообщает L'Equipe, туринцы хотели обменять Федерико Бернардеси и 55 миллионов евро на 22-летнего игрока сборной Франции. Однако итальянец отказался от перехода, что помешало заключению сделки.

Также отмечается, что переходу Ауара помешало затянувшееся оформление перехода Дугласа Косты из «Ювентус» в «Баварию».

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