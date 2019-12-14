Педро Роша перейдет в «Фламенго»

Нападающий «Крузейру» Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», продолжит карьеру в «Фламенго», утверждает Globo Esporte. Клуб хочет арендовать игрока у красно-белых на один год.

Ранее агент 25-летнего футболиста Гамильтон Бернар сообщил, что игрок сменит команду.

В чемпионате Бразилии Педро Роша провел 23 матча и забил 2 гола, сделав при этом 2 результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.