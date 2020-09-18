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ПАОК может арендовать Бистровича у ЦСКА

13:16
Кристиян Бистрович (слева). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Кристиян Бистрович (слева). Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович может стать игроком ПАОКа, сообщает портал Sport24.gr.

По данным источника, греческий клуб намерен усилить полузащиту и рассматривает вариант с годичной арендой 22-летнего хорвата.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Бистрович провел 4 матча за армейцев, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Контракт хавбека с ЦСКА действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

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