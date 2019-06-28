Отец Хамеса Родригеса: "Наполи" - лучший вариант для сына"

Отец полузащитника сборной Колумбии Хамес Родригес считает, что его сыну стоит перейти в "Наполи"​. Неаполитанский клуб заинтересован в подписании колумбийца.

– Лучший сезон Хамеса был с Карло Анчелотти в Мадриде, но я с оптимизмом смотрю в будущее, – цитирует CalcioNapoli24 Родригеса. – У него есть характер и личность. Даже во времена невзгод, он всегда решительно играет. Между ним и Анчелотти сразу возникло большое уважение. Хамес благодарен Карло за то, что он сделал.

Я слышал о предположениях, которые получил Хамес, и думаю, что сейчас ему нужны перемены. В "Наполи" есть Оспина, и я думаю, что это очень хороший клуб. Это лучший вариант для ХАмеса.

СМИ: Хамес Родригес в ближайшее время перейдет в "Наполи"