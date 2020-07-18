«Он настолько же сильнее Жоау Мариу, насколько сборная Узбекистана сильнее Португалии». Геркус о переходе 18-летнего хавбека в «Локо»
17:54
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на высказывание экс вице-президента железнодорожников Юрия Белоуса о потенциальном новичке москвичей, полузащитнике Джасуре Джалолиддинове.
Ранее Белоус в интервью «Матч ТВ» заявил, что 18-летний Джалолиддинов будет посильнее хавбека Жоау Мариу.
«Ну разумеется. Он настолько же сильнее Жоау Мариу, насколько сборная Узбекистана сильнее сборной Португалии», — написал в Twitter Геркус.
Юрий Белоус представляет интересы Джалолиддинова.
«Локомотив» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 29 игр.
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