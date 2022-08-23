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Сегодня, 06:45

ПСВ ждет от «Манчестер Юнайтед» официального предложения по Гакпо

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард ПСВ Коди Гакпо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 23-летний голландец будет готов перейти в «МЮ», когда английский клуб сделает официальное предложение по игроку. Сообщалось, что ПСВ хочет получить за форварда 45 млн евро.

В минувшем сезоне Гакпо провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСВ
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