Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 20:09

«Ноттингем Форест» арендует у «Милана» Ориги

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Милана» Дивок Ориги на правах аренды перейдет в «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний бельгиец уже проходит медицинское обследование перед завершением сделки. «Ноттингем Форест» арендует форварда с правом выкупа.

Ориги играет за «Милан» с лета прошлого года. Он провел за команду 36 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 1 результативный пас. Контракт нападающего с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.

Дивок Ориги
Футбол
ФК Милан
ФК Ноттингем Форест
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Шахматист Карлсен заработал за год около 12 миллионов долларов
Иранского тяжелоатлета Мустафу Раджаи выгнали из спорта за рукопожатие с израильтянином
Le Figaro сообщила о ярости Зеленского из-за нехватки призывников для ВСУ
Правительство Армении направило римский статут МУС на ратификацию в парламент
В Челябинской области школьница умерла после отравления грибами
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ноттингем Форест» объявил о переходе хавбека «Болоньи» Домингеса
Новости
RSS RSS
Все новости