«Ноттингем Форест» арендует у «Милана» Ориги

Нападающий «Милана» Дивок Ориги на правах аренды перейдет в «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний бельгиец уже проходит медицинское обследование перед завершением сделки. «Ноттингем Форест» арендует форварда с правом выкупа.

Ориги играет за «Милан» с лета прошлого года. Он провел за команду 36 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 1 результативный пас. Контракт нападающего с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.