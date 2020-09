«Норвич» отказал «Барселоне» в трансфере защитника

«Норвич» отказался продавать «Барселоне» защитника Макса Ааронса за 20 миллионов фунтов, сообщает журналист Дэвид Орнстайн.

По данным источника, британский клуб получил два предложения по трансферу 20-летнего защитника, последнее из которых составляло 20 миллионов фунтов плюс бонусы за достижения.

В нынешнем сезоне чемпионшипа Ааронс провел один матч.

