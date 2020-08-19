«Наполи» ждет перехода Кулибали в «Ман Сити», чтобы подписать Габриэла

Защитник «Лилля» Габриэл может перейти в «Наполи», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, переход 22-летнего бразильца откладывается на несколько дней, пока неаполитанцы не оформят трансфер Калиду Кулибали в «Манчестер Сити».

В то же время на Габриэла претендует «Арсенал», который предлагает за игрока 25 млн евро плюс 3 млн бонусов — на 3 млн евро больше, чем «Наполи».

В сезоне-2019/20 Габриэл провел за «Лилль» 34 матча и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 17,5 миллиона евро.