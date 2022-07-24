«Наполи» предлагает за Барака из «Вероны» 14 миллионов евро

Полузащитник «Вероны» Антонин Барак может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего чеха претендует «Наполи». Неаполитанский клуб готов предложить за игрока 14 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к Бараку со стороны «Тоттенхэма».

В минувшем сезоне Барак провел 29 матчей в серии А, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.