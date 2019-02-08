"Нант" подаст жалобу на "Кардифф" из-за задержки первого платежа по трансферу Салы

"Нант" намерен подать в ФИФА жалобу на "Кардифф" из-за задержки первого платежа по трансферу нападающего Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе 21 января. За три дня до этого он подписал с английской командой контракт, который был зарегистрирован ФИФА.

"Кардифф" должен был перевести первый платеж в размере 6 миллионов евро до конца января. "Нант" дал английскому клубу десятидневную отсрочку, после чего будет обращаться в ФИФА. В "Нанте" считают, что англичане тянут время и уже передали дело адвокатам.

По условиям сделки, "Кардифф" должен заплатить 17 миллионов евро и полностью закрыть трансфер до 2021 года.