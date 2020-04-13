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«МЮ» попробует купить хавбека «Валенсии» Торреса, если сорвется сделка с Санчо

13 апреля 2020, 23:55
Ферран Торрес. Фото Football Espana
Ферран Торрес. Фото Football Espana
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«Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса, утверждает The Athletic. Будущее 20-летнего игрока остается неопределенным — его контракт истекает в 2021 году.

Отмечается, что «МЮ» попытается приобрести Торреса, если сорвется сделка с его ровесником — хавбеком «Боруссии» из Дортмунда Джейдоном Санчо.

Ферран Торрес провел в нынешнем сезоне 35 матчей и забил 6 мячей во всех турнирах.

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