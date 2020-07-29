«Монако» интересуется хавбеком «Кальяри» Жоау Педру

Полузащитник «Кальяри» Жоау Педру может перейти в «Монако», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, монегаски рассматривают 28-летнего браильца в качестве возможной замены Виссаму Бену Йеддеру. Стоимость игрока может составить около 20 млн евро.

Также хавбеком интересуются «Торино» и «Фиорентина».