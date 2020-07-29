«Монако» интересуется хавбеком «Кальяри» Жоау Педру
19:01
Полузащитник «Кальяри» Жоау Педру может перейти в «Монако», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, монегаски рассматривают 28-летнего браильца в качестве возможной замены Виссаму Бену Йеддеру. Стоимость игрока может составить около 20 млн евро.
Также хавбеком интересуются «Торино» и «Фиорентина».
В текущем сезоне Педру провел 35 матчей в серии А, в которых забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи.
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