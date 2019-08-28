«Монако» близок к приобретению Кессье из «Милана» за 28 миллионов долларов

Полузащитник «Милана» Франк Кессье близок к переходу в «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сообщает Calciomercato. Клубы договорились о трансферной цене, она составит 28 миллионов долларов.

Единственным камнем преткновения остаются запросы 22-летнего полузащитника по зарплате. В прошлом сезоне Кессье провел в серии А 34 матча и забил 7 мячей, а также сделал 4 голевые передачи.

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