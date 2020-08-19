Милик может перейти в «Рому»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Calciomercato.

По информации источника, неаполитанцы приняли предложение по 26-летнему поляку. Сообщается, что римляне готовы заплатить за футболиста 15 миллионов евро и передать «Наполи» права на Дженгиза Юндера.

В сезоне-2019/20 Милик провел за «Наполи» 35 матчей и забил 14 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.