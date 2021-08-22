«Милан» готов заплатить за Бернарду Силву 52 миллиона евро
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в Италии, сообщает Star.
По сведениям источника, на 27-летнего португальца претендует «Милан», который готов заплатить за игрока 52 млн евро.
В минувшем сезоне Силва провел 45 матчей за «Сити», в которых забил 5 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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