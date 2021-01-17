Мата может вернуться в «Валенсию»

Владелец «Валенсии» Питер Лим хочет вернуть полузащитника Хуана Мату, который выступает за «Манчестер Юнайтед», сообщает испанское издание La Razon.

Контракт Маты с «МЮ» истекает в конце текущего сезона. Питер Лим лично заинтересован в подписании 32-летнего испанца.

В нынешнем сезоне испанский полузащитник сыграл 10 матчей и забил два мяча во всех турнирах. Мата выступал за «Валенсию» с 2007 по 2011 год, после чего перешел в «Челси».