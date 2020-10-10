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Манджукич может перейти в «Марсель» к Виллашу-Боаушу

02:17
Марио Манджукич. Фото -
Марио Манджукич. Фото -
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Нападающий Марио Манджукич был предложен «Марселю», сообщает Foot Mercato. По информации источника, французский клуб будет готов вести переговоры только после того, как расстанется с Костасом Митроглу.

Ранее сообщалось, что Манджукич мог перейти в «Локомотив». Однако красно-зеленые в итоге подписали Зе Луиша.

Зимой 34-летний хорват на правах свободного агента присоединился к «Аль-Духайлю», подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч, а затем покинул команду.

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