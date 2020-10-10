Манджукич может перейти в «Марсель» к Виллашу-Боаушу
Нападающий Марио Манджукич был предложен «Марселю», сообщает Foot Mercato. По информации источника, французский клуб будет готов вести переговоры только после того, как расстанется с Костасом Митроглу.
Ранее сообщалось, что Манджукич мог перейти в «Локомотив». Однако красно-зеленые в итоге подписали Зе Луиша.
Зимой 34-летний хорват на правах свободного агента присоединился к «Аль-Духайлю», подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч, а затем покинул команду.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.