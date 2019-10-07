«Манчестер Юнайтед» отправил скаутов во Францию. Англичане следят за Дембеле

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Лиона» Муссой Дембеле, утверждает Daily Mail. По информации СМИ, специалисты отправились во Францию в воскресенье, вечером.

Ранее сообщалось, что 23-летний Дембеле попал в список потенциальных новичков «МЮ». В шорт-лист также вошли: Марио Манджукич («Ювентус»), Каллум Уилсон («Борнмут») и Александр Соболев («Крылья Советов»?).

Главный тренер «Лиона» Силвинью не включил в стартовый состав Дембеле в прошедшем матче 9-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (0:1). Нападающий вышел на замену на 59-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне Дембеле провел 10 матчей за «Лион» и забил 6 голов.