«Манчестер Юнайтед» намерен продать ван де Бека до закрытия трансферного окна в Турции

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Турции, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, руководство клуба намерено продать 26-летнего голландца до закрытия трансферного окна в Турции. Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Галатасарай» и «Фенербахче». Трансферное окно в Турции закрывается 15 сентября.

Ван де Бек играет в «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 10 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.