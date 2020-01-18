«Манчестер Юнайтед» летом может объявить о переходе Кулибали из «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Daily Mirror. По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» завершил сделку по покупке 28-летнего сенегальца. Сумма трансфера составила чуть более 60 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что речь идет о переходе Кулибали в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Арсенала».

В текущем сезоне Кулибали провел 20 матчей за «Наполи» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 75 миллионов евро.