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«Манчестер Сити» задумался о трансфере Месси

13:30
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«Манчестер Сити» всерьез задумался о трансфере аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает ESPN.

По данным источника, «горожане» на данный момент не готовы заплатить 700 миллионов евро отступных за 33-летнего аргентинца, однако планируют поторговаться с каталонским клубом. Ранее СМИ отправляли звездного форварда в миланский «Интер».

В прошлом сезоне ла лиги Месси провел 33 матча, в которых забил 25 мячей и отдал 21 результативную передачу.

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