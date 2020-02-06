«Манчестер Сити» следит за конфликтом Месси и «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонскую команду. За ситуацией внимательно следит «Манчестер Сити», сообщает ESPN. Англичане надеются возглавить гонку за аргентинцем, если он решит уйти.

У 32-летнего форварда есть пункт в контракте, по которому он сможет уйти бесплатно в конце сезона. По информации Radio 24, Месси намерен получать 50 миллионов евро в год.

В руководстве «Манчестер Сити» работают пару старых знакомых Месси, а тренирует «горожан» Хосеп Гвардьола, хорошо знакомый с аргентинцем по работе в «Барселоне».