"Ман Сити" объявил об уходе Делфа в "Эвертон"

Защитник Фабиан Делф перешел из "Манчестер Сити" в "Эвертон", сообщает официальный сайт "ирисок". Контракт с 29-летним английским футболистом рассчитан до конца июня 2022 года.

В СМИ появилась информация, что "Эвертон" выплатит "Ман Сити" около 9 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне защитник провел 20 матчей за "Сити" и сделал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 15 миллионов евро. Его контракт с "Ман Сити" действует до 30 июня 2020 года.

Thank you for everything, Delphy and best of luck at Everton 💙 pic.twitter.com/CrAsG5Bg5t — Manchester City (@ManCity) 15 июля 2019 г.

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