"Ливерпуль" и "Рома" договариваются о трансфере Ловрена

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Рому", сообщает TMW. Главный тренер "красных" Юрген Клопп исключил 30-летнего хорвата из заявки на завтрашний матч Суперкубка УЕФА против "Челси".



Единственным препятствием до последнего момента оставалась сумма трансфера: "Ливерпуль" просил за Ловрена 20 миллионов евро, в то время как "Рома" готова была заплатить не выше 13. Однако сейчас в переговорах между клубами наметился существенный прогресс.



Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года - он провел за клуб свыше 100 матчей. В 2018 году защитник стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии.